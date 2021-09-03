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В российском регионе сотрудники прокуратуры прифотошопили себя к фото ветерана

Прокуратура Алтайского края проверит фото с сотрудниками и ветераном, созданные в фотошопе
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Фото: @prok_alt

Прокуратура Алтайского края начала проверку после появления в соцсетях созданных в фотошопе фотографий, на которых сотрудники ведомства якобы посетили мемориал в день окончания Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 3 сентября, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Снимки, о которых идет речь, появились накануне на странице Алтайского регионального отделения общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры в Instagram.

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Кадр сделан на фоне мемориала памяти погибших воинов в селе Лебяжье российского города Барнаул. Изображение было отредактировано: на самом деле памятник посетила только женщина-ветеран, но на фото были добавлены два действующих сотрудника местной прокуратуры.

По данным Telegram-канала «Подъем», прифотошопленные сотрудники —
Маргарита Мельникова и Денис Петрик. Они уверяют, что действительно посещали мемориал и просто пытались исправить неудавшийся кадр.

Ранее в июле стало известно, что офис директора национальной разведки США уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчета о разнообразии среди сотрудников. На исходный снимок были добавлены женщина в инвалидном кресле и слепой мужчина.

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