В российском регионе сотрудники прокуратуры прифотошопили себя к фото ветерана

Прокуратура Алтайского края проверит фото с сотрудниками и ветераном, созданные в фотошопе

Прокуратура Алтайского края начала проверку после появления в соцсетях созданных в фотошопе фотографий, на которых сотрудники ведомства якобы посетили мемориал в день окончания Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 3 сентября, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Снимки, о которых идет речь, появились накануне на странице Алтайского регионального отделения общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры в Instagram.

Кадр сделан на фоне мемориала памяти погибших воинов в селе Лебяжье российского города Барнаул. Изображение было отредактировано: на самом деле памятник посетила только женщина-ветеран, но на фото были добавлены два действующих сотрудника местной прокуратуры.

По данным Telegram-канала «Подъем», прифотошопленные сотрудники —

Маргарита Мельникова и Денис Петрик. Они уверяют, что действительно посещали мемориал и просто пытались исправить неудавшийся кадр.

Ранее в июле стало известно, что офис директора национальной разведки США уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчета о разнообразии среди сотрудников. На исходный снимок были добавлены женщина в инвалидном кресле и слепой мужчина.