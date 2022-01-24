Раскрыто еще одно серьезное осложнение после COVID-19

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik раскрыл еще одно серьезное осложнение после COVID-19.

Специалист напомнил, что коронавирус может поразить любой орган и любую систему организма. «Наиболее часто речь идет о коронавирусной пневмонии, о поражении легких, но поражения могут быть практически в любой области, это непредсказуемо», — сказал он, отметив, что у кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, а у кого-то — тяжелый миокардит, вирусный гепатит или перитонит.

При этом перитонит является нетипичным и достаточно редким осложнением при COVID-19, однако во врачебной практике оно все-таки встречается. «Брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками. В брюшной полости есть большое количество лимфатических узлов, есть сальник — это органы, которые ответственны за иммунный ответ», — заявил врач.

Он добавил, что в случае, когда иммунный ответ в результате коронавируса становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения.

В то же время, главным проявлением этого опасного осложнения бывает комплекс симптомов, который называют «острым животом». Его характерные симптомы — сильная боль в животе, вздутие, отказ от приема пищи, отсутствие стула, интоксикация. «В случае подобных осложнений пациентам с коронавирусной инфекцией нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», — предупредил Чурадзе.

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