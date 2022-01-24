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Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе

Песков призвал страны НАТО побудить Киев даже не думать о силовом урегулировании конфликта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские власти обеспокоены ситуацией в Донбассе и хотели бы, чтобы все призывали Киев даже не думать о силовом урегулировании конфликта. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Поэтому в Кремле призвали страны НАТО не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине, подчеркнул Песков.

Ранее он заявил, что угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока, она даже выше, чем раньше.
Пресс-секретарь президента также добавил, что «Россия не будет заниматься теми же делами, которые напоминают собой истерику».

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже прибыли на территорию Донбасса.

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Юлия Ямпольская
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