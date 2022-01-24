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Глава ДНР сообщил о комплексах Javelin в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: американские ракетные комплексы Javelin уже в Донбассе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже прибыли на территорию Донбасса. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения», — заявил Пушилин.

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23 января на Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Украинским военным достались ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, в Киев прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Днем ранее была доставлена первая партия боеприпасов.

Кроме того, США дала разрешение Эстонии, Литве и Латвии поставить Украине Javelin. По словам посла Эстонии в Киеве Каймо Кууска, речь идет о десятках ракетных комплексов.

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Алиса Реброва
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