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Песков заявил о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе

Песков заявил, что угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока, она даже выше, чем раньше. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия не будет заниматься теми же делами, которые напоминают собой истерику.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже прибыли на территорию Донбасса.

23 января на Украину прибыла вторая партия военной помощи от Соединенных Штатов. Украинские военные получили ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Также в Киев прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Днем ранее была доставлена первая партия боеприпасов.

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Юлия Ямпольская
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