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Смолов оценил шансы сборной России на выход в финальную часть чемпионата мира

Федор Смолов высоко оценил шансы сборной России на выход в финальную часть ЧМ-2022:
Федор Смолов

Федор Смолов. Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов высказался о грядущих стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022, в которых примет участие сборная России. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Игрок высоко оценил шансы национальной команды на выход в финальную часть мундиаля. «Оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать», — добавил Смолов.

Игрок также поделился мнением о первом сопернике россиян по стыковым встречам — сборной Польши, которая в конце года лишилась главного тренера. По словам Смолова, россияне постараются этим воспользоваться.

Матч с Польшей состоится 24 марта в Москве на стадионе «Лужники». В случае победы команда Валерия Карпина 29 марта разыграет путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре во встрече с победителем пары Швеция — Чехия.

Алексей Гусев
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