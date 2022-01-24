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Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

Фадеев: Кадыров, называя члена СПЧ Каляпина террористом, должен иметь доказательства

Фото: Владимир Трефилов / РИА Нововсти

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал террористом главу «Комитета против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Игоря Каляпина, должен иметь для этого весомые доказательства. Так прокомментировал слова Кадырова глава СПЧ Валерий Фадеев, его слова приводятся на сайте Совета.

Рамзан Кадыров объявил террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в понедельник, 24 января. Он заявил, что эти люди прорабатывают сценарии и говорят своим собеседникам, как себя надо вести и что говорить. Таким образом они хотят опорочить Чеченскую республику, считает он.

«В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своем Телеграм-канале, иметь такую же серьезную доказательную базу», — приводятся слова Фадеева на сайте.

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Анастасия Шейкина
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