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Балотелли впервые c 2018 года вызвали в сборную Италии

Балотелли вызвали в сборную Италии на тренировочный сбор, он не был в команде с 2018-го

Фото: MASSIMO PINCA / Reuters

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли вызван в сборную Италии на январский тренировочный сбор. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Всего приглашение в команду получили 35 игроков, семеро из них прежде никогда не вызывались в итальянскую сборную. Тренировки будут проходить во Флоренции с 26 по 28 января. В рамках сбора запланирована пресс-конференция и три закрытых занятия.

Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил восемь мячей и сделал три голевые передачи в 19 матчах чемпионата Турции.

Балотелли на протяжении карьеры выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», «Ниццу», «Марсель», «Брешию» и «Монцу». В его активе 14 голов в 36 матчах в составе сборной Италии.

Алексей Гусев
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