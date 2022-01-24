Звезда сериала «24 часа» рассказал о рейде вооруженных силовиков на его дом

Актер Кифер Сазерленд, звезда сериала «24 часа» и фильма «Телефонная будка», рассказал о рейде агентов ФБР на его родительский дом, когда ему было два года. Слова артиста передает Independent в понедельник, 24 января.

Сазерленд подчеркнул, что рейд вооруженных силовиков отпечатался в его памяти несмотря на малый возраст. «Неважно, сколько тебе лет. Когда ФБР принимается бегать по твоему дому с пушками наперевес, ты это запомнишь», — объяснил он.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в 1969 году. Артист поведал, что агенты ФБР пришли к нему домой, чтобы арестовать его мать Ширли Дуглас, активистку, поддерживавшую леворадикальную организацию афроамериканцев «Партия самообороны Черные пантеры». Женщину обвинили в попытке приобрести взрывчатку у членов организации. Дуглас отрицала причастность к преступлению, утверждая, что ее подставили. «ФБР всячески пытались помешать ее деятельности, и в конце концов упекли ее в тюрьму. Там она организовала первый в стране тюремный профсоюз, и в какой-то момент они сказали: "Знаете что, давайте мы вас просто депортируем"», — вспомнил Сазерленд. Он отметил, что после этого мать забрала детей и переехала в Канаду.

55-летний Кифер Сазерленд также снялся в фильмах «Останься со мной», «Темный город» и «Коматозники».