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Пресс-секретарь Януковича опроверг информацию о смерти его жены

Пресс-секретарь Виктора Януковича Кирасир опроверг информацию о кончине его супруги

Фото: Wikipedia

Информация о смерти жены экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилы является ложью. Об этом пресс-секретарь бывшего украинского лидера Юрий Кирасир сообщил на своей странице в Facebook.

Он опроверг данные о кончине Людмилы Янукович и заявил, что «распространяемая отдельными безответственными персонами» новость является «не более чем чернейшим пиаром».

«О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», — добавил Кирасир.

Ранее о смерти Людмилы Янукович сообщал политтехнолог Владимир Петров. В своем Telegram-канале он заявил, что жена экс-президента Украины скончалась вечером 23 января.

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Алевтина Запольская
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