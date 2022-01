Диетологи назвали семь способов сбросить лишний вес для людей старше 50 лет

Американские диетологи назвали семь простых способов похудения для людей старше 50 лет. Их слова приводит Eat This, Not That!

Диетолог Лори Чонг объяснила, что сбросить лишний вес после 50 становится сложно, потому что с возрастом обмен веществ замедляется из-за потери мышечной массы. Для женщин потеря веса также может быть затруднена из-за гормональных изменений, которые происходят до и после менопаузы. «Кроме того, в этот период жизни мы можем быть очень заняты семьей, работой и стареющими родителями. Все это вместе взятое может привести к стрессу и плохому сну, что может вызвать рост уровня инсулина и тягу к быстрым источникам энергии (то есть продуктам с высоким содержанием жира и сахара)», — отметила она.

Чтобы улучшить тонус мышц и похудеть, специалист рекомендует силовые тренировки. Она отмечает, что, согласно данным Американской кардиологической ассоциации, взрослым надо регулярно заниматься силовыми тренировками не менее двух раз в неделю. Также не стоит забывать про улучшающие обмен веществ кардио-тренировки, считает Чонг. Она предлагает тренироваться таким образом минимум 150 минут в неделю.

Для избавления от лишнего веса диетолог Бонни Тауб-Дикс советует пить больше воды, но не следовать популярным нормам, а ориентироваться на собственные потребности. При этом она обращает внимание на то, что от сладких напитков вроде газировки лучше совсем отказаться, как и от продуктов, содержащих большое количество сахара.

Диетолог Чонг рекомендует увеличить потребление клетчатки, чтобы продлить ощущение сытости после приемов пищи. «Клетчатка содержится в необработанных цельных растительных продуктах: фасоли, чечевице, фруктах, овощах, цельном зерне, орехах и семенах. Пища с высоким содержанием клетчатки сохраняет сытость дольше, чем та, в которой клетчатки нет», — сказала она.

Тауб-Дикс обращает внимание на то, что на пути к стройности важно практиковать осознанное питание: прислушиваться к организму, есть только после того как возникает чувство голода, не переедать и концентрироваться на пище.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала об особенностях лечения имбирем и назвала наиболее опасные сочетания растения с лекарственными препаратами. Дюваль отметила, что имбирь по праву считается хорошим противовирусным и противовоспалительным средством, но перед использованием этого растения для лечения лучше посоветоваться со специалистом.