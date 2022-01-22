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Врач-диетолог рассказала об опасных сочетаниях имбиря с лекарствами

Врач-диетолог Дюваль: имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими средствами

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала об особенностях лечения имбирем и назвала наиболее опасные сочетания растения с лекарственными препаратами. Этой информацией она поделилась в беседе с радио Sputnik.

Дюваль отметила, что имбирь по праву считается хорошим противовирусным и противовоспалительным средством, но перед использованием этого растения для лечения лучше посоветоваться со специалистом. Эту рекомендацию врач объяснила тем, что имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими средствами, потому что это может привести к понижению свертываемости крови, а также с препаратами, снижающими уровень сахара в крови.

Диетолог добавила, что растение не сочетается с липоевой кислотой, с хромом, с чесноком, с женьшенем и с псиллиумом. Дюваль настаивает на том, что для лечения имбирем нужно быть уверенным, что ни по одному из сопутствующих заболеваний нет противопоказаний для его приема.

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«Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе», — прокомментировала Дюваль.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @saltandsagenutrition из американского города Нью-Йорк раскрыла простой способ избавиться от похмелья с помощью самодельного лимонада. В напиток она добавляет лимон, имбирь и подсластитель на основе куркумы.

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Евгения Черкасова
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