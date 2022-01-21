Диетолог раскрыла рецепт напитка от похмелья

Пользовательница TikTok @saltandsagenutrition из американского города Нью-Йорк раскрыла простой способ избавиться от похмелья с помощью самодельного лимонада

«Я продемонстрирую вам, что я делаю после длинных выходных, когда хочу почувствовать себя лучше. Этот рецепт позволяет организму получить питательные вещества и функционировать так, будто ничего не произошло. Я покажу вам, что нужно принять, чтобы выглядеть так, что вы не пили десять порций текилы с содовой в баре в воскресенье за просмотром футбола», — сказала диетолог по имени Моника.

Она объяснила, что использует воду из-под крана, в которую добавляет три столовые ложки лимонного сока. Затем кладет туда две-три чайные ложки тертого имбиря и подсластитель на основе куркумы. Размешивает получившийся коктейль, вынимает имбирь и подает напиток со льдом.

«Ккуркума поможет от воспаления, лимонный сок — коже, а имбирь — желудку. Наслаждайтесь», — заключила она.

С момента публикации видеозапись набрала 3,5 миллиона просмотров. В комментариях пользователи рассказывали, как сильно им помог напиток. «Моя печень написала мне стихотворение после того, как я выпила это», — написала одна женщина. «Я сделала такой напиток для своего парня на этой неделе, и теперь он просит его каждый день», — отметила другая.

Ранее сообщалось, что врач-эндокринолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями» раскрыла три способа борьбы с похмельем. По ее словам, в первую очередь следует восстановить дефицит жидкости и минералов в организме.

