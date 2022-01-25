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Бузову пристыдили в сети за откровенное фото в ванне

Ольгу Бузову запечатлели обнаженной в ванне в отеле с панорамным видом на Кейптаун

Фото: @buzova86

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову пристыдили в сети за откровенное фото, сделанное в отеле в Кейптауне. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 36-летняя знаменитость запечатлена обнаженной в ванне с пеной, которая расположена возле панорамного окна. Волосы поп-исполнительницы собраны в две косы, а в руке она держит бокал игристого вина. «Я счастлива, что могу и работать, и отдыхать! Беру от жизни все! Только самое хорошее», — подписала она пост, который набрал больше 125 тысяч лайков.

Поклонники сочли изображение чересчур интимным и принялись критиковать артистку в комментариях. «Оля, для кого такие посты выставляешь? Явно не для себя», «А кто фоткает?», «Как всегда — полуобнаженная и с бухлом», «Еще голой сфоткайся», — негодовали они.

Ранее в январе Бузова подарила гостям дня рождения набор для утреннего похмелья. В коробку вошли минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головной боли и маленькая бутылка игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.

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Карина Черных
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