Бузову пристыдили в сети за откровенное фото в ванне

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову пристыдили в сети за откровенное фото, сделанное в отеле в Кейптауне. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 36-летняя знаменитость запечатлена обнаженной в ванне с пеной, которая расположена возле панорамного окна. Волосы поп-исполнительницы собраны в две косы, а в руке она держит бокал игристого вина. «Я счастлива, что могу и работать, и отдыхать! Беру от жизни все! Только самое хорошее», — подписала она пост, который набрал больше 125 тысяч лайков.

Поклонники сочли изображение чересчур интимным и принялись критиковать артистку в комментариях. «Оля, для кого такие посты выставляешь? Явно не для себя», «А кто фоткает?», «Как всегда — полуобнаженная и с бухлом», «Еще голой сфоткайся», — негодовали они.

Ранее в январе Бузова подарила гостям дня рождения набор для утреннего похмелья. В коробку вошли минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головной боли и маленькая бутылка игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.