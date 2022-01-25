Китай ужесточит борьбу с загрязнителями воздуха ради Олимпиады

Власти Китая примут дополнительные меры против загрязнителей, чтобы очистить воздух от смога перед Олимпийскими играми. Об этом сообщает Reuters.

Игры пройдут в Пекине и соседней с ним провинции Хэбэй в феврале. В обоих регионах часто наблюдается смог — он появился, в том числе, и за пару недель до Олимпиады. Пресс-секретарь министерства экологии и окружающей среды Лю Йоубин отметил, что зимой особенно тяжело сохранять чистоту воздуха, однако ради особого события власти обещают ужесточить борьбу с предприятиями-загрязнителями.

«Пекин и Хэбэй смогут принять административные меры во время подготовки к зимней Олимпиаде и усилить контроль над ответственными за выбросы предприятиями и автомобилистами», — заявил Йоубин.

Ранее в январе сообщалось, что Китай станет первой страной-хозяйкой, которая будет использовать для проведения соревнований на Олимпиаде исключительно искусственный снег. Причем страна от этого пострадает: для производства качественного покрова требуется много воды, что может усугубить ситуацию в засушливом округе Чжанцзякоу, где пройдут Игры.