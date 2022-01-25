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Девушка дождалась грабителя из тюрьмы и согласилась выйти за него замуж

22-летняя девушка согласилась выйти замуж за вышедшего из тюрьмы грабителя-рецидивиста

Кадр: @breahsutton / TikTok

Жительница английского города Суиндон, графство Уилтшир, дождалась грабителя-рецидивиста из тюрьмы, согласилась выйти за него замуж и теперь планирует свадьбу. Об этом сообщает LADbible.

22-летняя сиделка Брея Саттон рассказала, что начала общаться с 32-летним Харли Уэббом в августе 2020 года. Девушка познакомилась с возлюбленным благодаря приятельнице — та встречалась с сидящим в тюрьме мужчиной, и он спросил, нет ли у нее одиноких подруг для его приятеля.

Пара начала романтические отношения через месяц непрерывного общения по телефону и СМС. Влюбленные впервые увиделись вживую только через восемь месяцев после начала романа. С мая 2021 года пара встречалась каждую неделю вплоть до освобождения Уэбба.

Теперь мужчина проходит полугодовой пробный период на свободе, в течение которого он будет жить в хостеле. Чтобы быть поближе к любимому, Саттон сняла жилье недалеко от общежития. Уже через день после освобождения Уэбб сделал девушке предложение — Саттон услышала заветные слова после того как показала партнеру татуировку на ребрах с его инициалами.

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Бывший заключенный назвал избранницу идеальной и самой заботливой на свете. Пара начала копить деньги на собственное жилье, после покупки которого Уэбб и Саттон планируют сыграть свадьбу.

Ранее сообщалось, что в начале романа с заключенным Саттон неожиданно для себя оказалась осыпана подарками. Англичанка давала отпор «завистливым» троллям, которые заявляли, что она завязала отношения с мужчиной только ради денег, и настаивала, что это настоящая любовь.

Евгения Черкасова
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