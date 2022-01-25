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Несколько девушек обвинили в домогательствах народного артиста Виктора Лебедева

Дирижера челябинского оркестра Виктора Лебедева обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: Сетевое издание ИА «Урал-пресс-информ»

Несколько девушек обвинили в харассменте народного артиста из Челябинска Виктора Лебедева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что ученицы собрали доказательства сексуальных домогательств со стороны 73-летнего заслуженного работника культуры и дирижера Челябинского государственного народного оркестра «Малахит». Пострадавшие заявили, что работающий в музыкальной школе заместитель Лебедева отправляет учащихся к начальнику «на прослушивание», где руководитель коллектива якобы дает место в своем оркестре через близость.

Одна из студенток музыкальной школы отправилась на подобное «собеседование» с диктофоном и предоставила запись, в которой мужской голос предлагает ей обняться и «сделать приятное». После этого девушка пожаловалась в региональный Минкульт, но там отказались разбираться, поскольку Лебедев «соответствует квалификационным требованиям».

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Евгений Шульгин
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