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Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Во Франции анонсировали телефонные переговоры президента Макрона с Путиным и Зеленским

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает ТАСС.

Уточняется, что телефонные переговоры состоятся в ближайшие дни. Кроме того, французский лидер заявил, что Евросоюз должен полноправно участвовать в подготовке ответа на предложения по гарантиям безопасности, направленные Россией западным партнерам в декабре.

Ранее Макрон заявил, что Париж выступает за поддержание каналов диалога с Москвой. Он подчеркнул, что в Елисейском дворце поддерживают европейский подход в ситуации с Россией и Украиной. По словам французского лидера, этот подход включает твердость в отношении угрозы агрессии и продолжение диалога для поиска пути разрядки напряженности.

Ксения Назарова
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