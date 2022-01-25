Дмитрий Медведев поздравил учащихся с Днем студента

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру», поздравил учащихся с Днем студента.

«Татьянин день — прекрасный праздник, веселый праздник. Желаю всем студентам хорошего настроения, успешной сдачи сессий, не перетрудиться, но в то же время не забывать, что они студенты», — сказал Медведев в ходе беседы.

В интервью «Ленте.ру», ТАСС, РИА Новости, «Интерфаксу» и радио «Маяк» заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.