Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Нидерланды предложили добровольную эвакуацию своих дипломатов с Украины

Глава МИД Нидерландов: причин для эвакуации с Украины нет, но желающие могут уехать
Вопке Хукстра

Вопке Хукстра. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Причин для эвакуации сотрудников посольств Нидерландов с Украины нет, но желающие покинуть страну могут это сделать. Об этом заявил Глава МИД страны Вопке Хукстра, передает NOS.

Министр предложил добровольную эвакуацию дипломатов вместе с семьями. «Это огромная дилемма, когда не хочется уходить слишком рано… Но также не хочется уходить и слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ», — отметил Хукстра.

Материалы по теме:
«Они заплатят за это» Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
«Они заплатят за это»Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
20 января
Западные страны объявили об эвакуации посольств на Украине
Западные страны объявили об эвакуации посольств на Украине
Вчера

По словам главы МИД, ситуация на украинской границе оценивается каждые несколько часов. Он подчеркнул, что в зависимости от поступающих данных официальная позиция Нидерландов по эвакуации может измениться.

Ранее о планах эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией заявили Великобритания, Австралия, Германия и США. Министерства иностранных дел западных стран выпустили предостережения для граждан, посоветовав немедленно покинуть территорию украинского государства ближайшими авиарейсами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
В Узбекистане сотни людей застряли на канатной дороге из-за сбоя электричества
Пошлый дизайн торта Анастасии Решетовой смутил ее фанатов
Комитет Совфеда одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов
В Москве задержали подозреваемого в нападении на вдову Градского
Названы самые прибыльные профессии для молодежи в России
Член СПЧ предсказал будущее девятилетней студентки МГУ Тепляковой
В США рассказали о провокационном полете российских Су-34 и Су-35 в Сирии
Девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA
России и США предложили решить проблему Украины по австрийскому сценарию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter