Нидерланды предложили добровольную эвакуацию своих дипломатов с Украины

Причин для эвакуации сотрудников посольств Нидерландов с Украины нет, но желающие покинуть страну могут это сделать. Об этом заявил Глава МИД страны Вопке Хукстра, передает NOS.

Министр предложил добровольную эвакуацию дипломатов вместе с семьями. «Это огромная дилемма, когда не хочется уходить слишком рано… Но также не хочется уходить и слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ», — отметил Хукстра.

По словам главы МИД, ситуация на украинской границе оценивается каждые несколько часов. Он подчеркнул, что в зависимости от поступающих данных официальная позиция Нидерландов по эвакуации может измениться.

Ранее о планах эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией заявили Великобритания, Австралия, Германия и США. Министерства иностранных дел западных стран выпустили предостережения для граждан, посоветовав немедленно покинуть территорию украинского государства ближайшими авиарейсами.