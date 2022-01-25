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Попова назвала число выявленных случаев омикрона в России

Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 5889 случаев омикрона в 68 регионах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России выявлено 5889 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, ее цитирует ТАСС.

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По ее словам, омикрон выявлен у пациентов с COVID-19 в 68 регионах России.

Главный санитарный врач рассказала, что почти 90 процентов выявленных случаев омикрона пришлось на тех, кто заразился внутри страны. Не были вакцинированы почти 70 процентов пациентов с омикрон-штаммом, подчеркнула она.

«Наши данные подтверждают, что удельный вес дельты пока также сохраняется в различных регионах Российской Федерации достаточно высоким, и поэтому сегодня заразиться можно как вариантом омикрон, так и гораздо тяжелее протекающим вариантом дельта», — сказала Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о наступлении тяжелых последствий при омикроне. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, южноафриканский вариант вируса поражает легкие после 9-10-го дня болезни.

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Анастасия Шейкина
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