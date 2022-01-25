Юрий Быков и Александр Цекало снимут сериал про крупнейшую ОПГ в истории России

Режиссер Юрий Быков снимет сериал про крупнейшую в России и одну из самых больших преступных группировок мира — ОПГ «Общак». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Продюсерская компания «Среда» уже начала работу над проектом «Лихие», который выйдет на платформе IVI. Сценаристом криминальной драмы выступает Олег Маловичко. Он же вместе с Александром Цекало и Иваном Самохваловым является продюсером сериала. Выход сериала запланирован на 2023 год, проект войдет в линейку IVI Original.

В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина, который уже в 13 лет вместе с отцом Павлом совершил свое первое заказное убийство. Следующие 10 лет Павел и Евгений были штатными киллерами хабаровской ячейки ОПГ «Общак». Повзрослев, Евгений вступил в ОПГ своего крестного отца Краба. Тот решил бросить вызов лидеру «Общака» Джему и начать криминальную войну на Дальнем Востоке. Это реальная история продолжается по сей день. Некоторые участники событий выжили, как Евгений, и до сих пор ждут обещанного криминальным сообществом смертного приговора.

Евгений Демин заявил, что этот проект является для него памятью об его отце: «Что мы на этой Земле оставляем после себя? Ни деньги, ни машины, ни квартиры. Оставить после себя мы можем только память. Так случилось, что мой отец после себя в этой жизни не оставил ничего, кроме детей — меня, братьев. Оставил навыки, которым он меня научил, ту жизнь, которой он меня наградил, последствия этой жизни. Но из материальных вещей, кроме пары фотографий, от него ничего не осталось. Поэтому я решил, что надо сохранить память о моем отце, каким бы он ни был. Мне бы также хотелось, чтобы эта история стала наставлением молодым людям, которые видят в криминальной жизни романтику, перспективы. Зритель сможет убедиться, что ни к чему хорошему такая жизнь не приведет и никого не приводила, за все рано или поздно придется платить, и все получают по заслугам».

Генеральный продюсер сериала Иван Самохвалов отметил, что хотя тема 1990-х годов популярна в российском кино, хорошие фильмы о том периоде можно пересчитать по пальцам одной руки. «Мы до сих пор не смогли переосмыслить, переработать, ответить себе на вопрос: что это было? Почему развал всех систем власти СССР создал вакуум власти такого масштаба, и как так получилось, что вся страна следующие 10 лет жила по понятиям людей, которые заполнили собой этот вакуум. И почему по сей день во многих частях нашей страны и общества эта система понятийного права преобладает», — сказал он.

1990-е — это время, которое еще минимум 100 лет будет звенеть в нашем сознании и в сознании наших детей Иван Самохвалов генеральный продюсер сериала

«Мы создаем не фильм про бандитов и не криминальную историю. Это сказание о сибирской земле и сибирской семье, о нравах, которые передаются здесь людьми из поколения в поколение, о вечной борьбе и сосуществовании человека и природы в этих местах, о том, как человек меняет природу, и как природа, в свою очередь, меняет и самого человека, и отношения между людьми. Это история русского фронтира – но, если американский Дикий Запад был довольно быстро освоен, освоение Сибири идет до сих пор, и закончено не будет, вероятно, никогда. Отдаление от власти, от центра и цивилизации обнажает характеры людей, понимающих, что, если власти нет, она у каждого, и берет ее тот, кто сильнее», — рассказал о проекте Олег Маловичко.

Цекало в свою очередь рассказал, что в начале 90-х ему довелось побывать в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре и на Сахалине. «Дикая смесь. Праворульные машины, граница с Китаем, в меню ресторанов — мясо крокодила и страуса. Бедность и азиатская еда. Никогда не забуду покосившуюся "избу" с неоновой надписью "Казино Империал"», — вспомнил он. Продюсер добавил, что, вероятно, в мире по количеству несчастий, свалившихся на голову, русский народ — самый несчастный, а по количеству талантов — самый талантливый. «Но один талант особенный — выживать. Конечно, русский язык и здесь сыграл злую шутку. Выживать, чтобы выжить, и выживать кого-то (опять-таки, чтобы выжить). Отец автора истории, сам автор и теперь его сын передали друг другу генетический паттерн — они умеют выживать. Мы умеем выживать в России и вне России. По закону и вне закона. В войну и в мирное время. В 90-е и сейчас…» — отметил Цекало.

«Многосерийный фильм "Лихие" — масштабная сага о людях, определивших насилие как способ устройства общества и контроля над ним, стремившихся взять в свои руки власть над целой страной в эпоху хаоса и безвластия. Но главное — это попытка осмыслить образ жизни, принципы и убеждения нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-е и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменилось ли мышление и ментальность русского человека и куда двигаться новому поколению», — добавил режиссер Быков.

Директор IVI Originals Вадим Соколовский отметил, 90-е оставили большой отпечаток в истории России, но важно «развенчать романтический, криминальный образ того времени, а главное показать, что путь насилия не приводит ни к чему хорошему».

История, основанная на реальных событиях, войдет в линейку IVI Originals и честно расскажет, кто были эти люди и что ими двигало Вадим Соколовский директор IVI Originals

Дальневосточная ОПГ «Общак» возникла в середине 1980-х годов в Комсомольске-на-Амуре. Ее лидером многие годы был вор в законе Евгений Васин, известный в криминальных кругах, как Джем. К 2000-м годам ОПГ «Общак» контролировала преступный мир около 14 процентов территории России, что сделало ее крупнейшей преступной группировкой не только России, но и всего мира. Дальневосточные бандиты активно орудовали в школах, рекрутируя новых бойцов из числа подростков, и не стеснялись в выборе методов устрашения: «Общак» стал первой бандой 90-х, членов которой осудили за терроризм. После приговора, который лидерам группировки вынесли в 2009 году, ОПГ распалась на отдельные банды, но сохранила часть своего влияния.

«Лента.ру» ранее выпускала масштабный спецпроект, посвященный истории крупнейших ОПГ в истории России.