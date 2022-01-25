Солиста оркестра Мариинского театра заподозрили в надругательстве над внучкой

В Санкт-Петербурге задержан 72-летний заслуженный артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра по подозрению в педофилии. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, в течение 2020 года в СНТ «Актер» он надругался над четырехлетней внучкой.

Как уточняет издание, о преступлении стало известно в августе 2021 года. Следователям по Приморскому району позвонила детский психолог и сообщила, что четырехлетней девочки домогалось неустановленное лицо. Было возбуждено уголовное дело о насильственных действий сексуального характера.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.