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Солиста оркестра Мариинского театра заподозрили в надругательстве над внучкой

В Петербурге задержан 72-летний солист Мариинского театра, заподозренный в педофилии

Фото: Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержан 72-летний заслуженный артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра по подозрению в педофилии. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, в течение 2020 года в СНТ «Актер» он надругался над четырехлетней внучкой.

Как уточняет издание, о преступлении стало известно в августе 2021 года. Следователям по Приморскому району позвонила детский психолог и сообщила, что четырехлетней девочки домогалось неустановленное лицо. Было возбуждено уголовное дело о насильственных действий сексуального характера.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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Мария Рубникович
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