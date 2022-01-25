Псаки ответила на вопрос о ближайших контактах Байдена и Путина

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга ответила на вопрос журналистов о том, можно ли ожидать контактов президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила Псаки, американский лидер «разговаривал с президентом Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично» и «всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно». Вместе с тем она подчеркнула, что сейчас не может ничего прогнозировать относительно будущих контактов Байдена с Путиным.

По ее словам, президент США «ежедневно встречается со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, получая последнюю информацию» и помощники могут дать ему рекомендацию поговорить с Путиным, о чем она пообещала сообщить.

Ранее Байден назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно его подходов к работе с российским коллегой. По завершении публичного мероприятия представительница телеканала Fox News выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» О какой стороне отношений двух государств она говорила, не уточняется. На это Байден ответил, что считает вопрос журналистки глупым.