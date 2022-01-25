В воинских частях на юге России начали проверку боеготовности

В Южном военном округе (ЮВО) 25 января начали проверку боевой готовности некоторых воинских частей, сообщает пресс-служба округа.

Отмечается, что в проверке задействованы более шести тысяч военнослужащих, более 20 подвижных полевых пунктов управления. В районы их развертывания выдвинулись соединения управления общевойсковых армий ЮВО, 4-й армии ВВС и ПВО, российского Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Охрану военной техники, по замыслу проверки, обеспечивает разведка, ведущаяся подразделениями радиационной, химической и биологической защиты, а также беспилотники. Военная полиция отражает атаки условных вражеских диверсантов. В городской черте и на дорогах общего пользования военную технику сопровождает военная автоинспекция, уточняют в Минобороны.

Проверка проводятся под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Ранее в январе в войсках Восточного военного округа проводили внезапную проверку боевой готовности.

