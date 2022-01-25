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В Роспотребнадзоре перечислили симптомы омикрона у привитых и переболевших

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: у привитых и переболевших омикрон напоминает грипп
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У привитых от коронавируса и переболевших COVID-19 пациентов после заражения омикроном заболевание протекает на фоне нормальной или слегка повышенной температуры. Эти и другие симптомы «Ленте.ру» перечислила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Кроме температуры, у заразившихся омикрон-штаммом привитых и уже перенесших инфекцию людей появляются прозрачные выделения из носа, першение в горле, периодический сухой кашель. «По клиническому течению заболевания коронавирус часто напоминает грипп или другую респираторную инфекцию», — объяснила специалист.

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Те, кто не болел и не привился, могут переносить заболевание более ярко — с повышением температуры до 38 градусов и больше, выраженной общей слабостью, головной болью и болью в мышцах и суставах, добавила Пшеничная.

«Бессимптомное течение может встречаться у вакцинированных либо у тех, кто недавно переболел коронавирусом. В этих случаях коронавирус выявляется обычно при скриниговом обследовании как контактного», — заключила специалист, подчеркнув, что рекомендацию о соблюдении масочного режима по-прежнему сохраняется для всех независимо от ковид-статуса.

Ранее Пшеничная заявила, что поражение легких при омикрон-штамме коронавируса развивается после девятого-десятого дня болезни. В группе риска находятся в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Главным образом омикрон поражает верхние дыхательные пути и концентрируется в бронхах, причем здесь концентрация нового варианта коронавируса в 70 раз выше, чем у дельты.

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Ольга Галковская
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