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Собянин спрогнозировал продолжительность роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Собянин заявил, что в Москве рост заболеваемости COVID-19 продолжится две недели
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Александр Натрускин / Reuters

В Москве рост заболеваемости коронавирусом продолжится еще две недели. Такую продолжительность новой волны COVID-19 на координационном совете по борьбе с инфекцией спрогнозировал мэр столицы Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

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Градоначальник предположил, что из-за роста заболеваемости увеличения числа заполненных коек для пациентов с COVID-19 не произойдет. За последние две недели число россиян, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, практически не увеличилось, подчеркнул он.

Судя по ситуации с распространением коронавируса в других странах, подъем заболеваемости станет серьезным испытанием для всей медицинской системы, считает Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что в городе доминирует омикрон-штамм, при этом часть новых случаев COVID-19 приходятся на дельта-вариант.

Из-за роста числа новых случаев COVID-19 в Москве ранее усилили проверки соблюдения санитарных мер по борьбе с коронавирусом. Проверки проходят в торговых центрах, ночных клубах, на концертных площадках, а также в других общественных местах.

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Анастасия Шейкина
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