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В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер

Начальник Главконтроля Данчиков: в Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«В связи с распространением нового штамма омикрон мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования», — сказал Данчиков.

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Отмечается, что подобные проверки будут проходить в торговых центрах, ночных клубах, на концертных площадках в Москве, а также в других общественных местах.

Кроме этого, добавил Данчиков, власти выборочно проверят работодателей на соблюдение указа мэра, согласно которому не менее 30 процентов сотрудников должны быть переведены на дистанционный формат работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить режим удаленной работы для 30 процентов работников в Москве до 1 апреля. Также до указанной даты решено продлить домашний режим для лиц старше 60 лет и хронически больных.

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Никита Абрамов
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