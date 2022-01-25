Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Оценена вероятность начала войны в Донбассе

Политолог Бышок: вероятность войны в Донбассе оцениваю как незначительную

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Начало полномасштабной войны в Донбассе будет зависеть от внутренней динамики в политической жизни Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

При этом вероятность возобновления боевых действий политолог оценил как незначительную.

Он подчеркнул, что в последнее время президент Украины Владимир Зеленский стал придерживаться более «ястребиных» взглядов, однако «партию войны» все еще возглавляет пятый президент страны Петр Порошенко, временно устраненный из политической жизни.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
00:00

«У меня есть ощущение, что мы уже, говоря языком эпохи коронавируса, достигли плато — и, значит, есть шанс на постепенную деэскалацию», — подытожил Бышок.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подтверждений возможного нападения на Украину в стране не нашли. Резников призвал не паниковать и отметил, что разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России. «Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Плотников
Обсудить
Последние новости
Описан возможный сценарий участия Кадырова в выборах президента России
Фигуристка-чемпионка описала непопадание Коляды на ОИ фразой «убили меня этим»
Курс доллара вырос до максимума с начала года
В Верховной Раде решили поддержать продажу книг на украинском языке
Создан гибкий термометр
Канье Уэст отдал Ким Кардашьян секс-видео с ее участием
Названы самые гостеприимные места планеты для путешественников
США заявили о последствиях давления России на газовом рынке
Обманувшие 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны признали свою вину
В НАТО рассказали о неготовности посылать войска на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter