Оценена вероятность начала войны в Донбассе

Начало полномасштабной войны в Донбассе будет зависеть от внутренней динамики в политической жизни Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

При этом вероятность возобновления боевых действий политолог оценил как незначительную.

Он подчеркнул, что в последнее время президент Украины Владимир Зеленский стал придерживаться более «ястребиных» взглядов, однако «партию войны» все еще возглавляет пятый президент страны Петр Порошенко, временно устраненный из политической жизни.

«У меня есть ощущение, что мы уже, говоря языком эпохи коронавируса, достигли плато — и, значит, есть шанс на постепенную деэскалацию», — подытожил Бышок.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подтверждений возможного нападения на Украину в стране не нашли. Резников призвал не паниковать и отметил, что разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России. «Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — заявил он.