Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство России обвинило США в поддержке украинских неонацистов

Посольство России: власти США поддерживают неонацистов, поставляя оружие на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти США поддерживают неонацистов, поставляя на Украину оружие. Об этом сообщается в комментарии посольства России в США, опубликованном в Facebook.

«Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

По информации российского посольства, США поставляют оружие на Украину регулярно, в последней партии оказались 300 противотанковых комплексов Javelin.

В декабре официальный представитель Пентагона Джон Кирби пообещал, что США продолжат искать возможности для содействия Украине в укреплении ее оборонного потенциала. «Мы искали и продолжим искать возможности помочь им лучше защищать себя», — подчеркнул он. Кирби отметил, что помощь Киеву идет также от европейских стран. При этом он не стал отвечать на вопрос о военных возможностях Украины в случае предполагаемой эскалации на Украине, о которой в последнее время говорят в западных СМИ.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия продолжила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию для учений
Генпрокуратура признала польскую организацию нежелательной в России
На Украине анонсировали получение новой партии оружия от США
Суд поставил точку в деле о квартирах Баталова
Подсчитаны потери российских миллиардеров из-за напряженности вокруг Украины
Российский вирусолог назвал новый подход в борьбе с пандемией коронавируса
Звезда «Игры престолов» раскритиковал фильм Disney о Белоснежке
Признавшую биткоин страну призвали отказаться от него
В Приморье изменят закон о безнадзорных животных после гибели девочки от собак
В районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter