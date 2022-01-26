Посольство России обвинило США в поддержке украинских неонацистов

Власти США поддерживают неонацистов, поставляя на Украину оружие. Об этом сообщается в комментарии посольства России в США, опубликованном в Facebook.

«Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

По информации российского посольства, США поставляют оружие на Украину регулярно, в последней партии оказались 300 противотанковых комплексов Javelin.

В декабре официальный представитель Пентагона Джон Кирби пообещал, что США продолжат искать возможности для содействия Украине в укреплении ее оборонного потенциала. «Мы искали и продолжим искать возможности помочь им лучше защищать себя», — подчеркнул он. Кирби отметил, что помощь Киеву идет также от европейских стран. При этом он не стал отвечать на вопрос о военных возможностях Украины в случае предполагаемой эскалации на Украине, о которой в последнее время говорят в западных СМИ.