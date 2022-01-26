Россиянка пожаловалась на дискриминацию русских туристов в аэропорту Стамбула

Застрявшей в заснеженном аэропорту Стамбула российской туристке пришлось спать на полу в зоне Duty Free. На дискриминацию путешественников из России девушка пожаловалась News.ru.

По словам россиянки, авиакомпания Turkish Airlines, рейсом которой она должна улететь из Стамбула, заявила, что не обязана предоставлять своим клиентам размещение в гостинице, так как невозможно куда-то отправить туристов из-за отсутствия сообщения с городом ввиду сильного снегопада. Тем не менее для некоторых путешественников сделали исключение и не отказали в предоставлении гостиницы.

«Со мной в очереди стояли две русские девушки, живущие в США, их из очереди забрали и куда-то увели, потому что на территории аэропорта все-таки есть гостиница и их куда-то разместили, потому что одна девушка успела сказать, что их уже размещали в гостинице. Забрали туристов из США, Марокко и Италии, они не торчат в аэропорту, а нам говорят, что сообщения (со Стамбулом — прим. «Ленты.ру») нет», — передает слова россиянки издание.

Девушка добавила, что ей «еще повезло», так как эту ночь она провела на полу в зоне Duty Free, где «все по-божески и мало людей». В предыдущий раз, с 24 по 25 января, туристка ночевала у гейтов (выход на посадку в самолет), где ей пришлось терпеть холод, темноту и толпы других путешественников.

Ранее в январе сообщалось, что 370 пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из аэропорта Стамбула из-за погодных условий. «Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты», — отметили в пресс-службе перевозчика.

В понедельник, 24 января, сотни пассажиров застряли в аэропорту Стамбула, который закрыли из-за сильного снегопада. Наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега. В результате авиагавань приостановила прием и отправку самолетов на неопределенное время.