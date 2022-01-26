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Сериал «Эйфория» обвинили в пропаганде наркотиков среди подростков

В США заявили, что сериал HBO «Эйфория» прославляет употребление психоактивных веществ

Кадр: сериал «Эйфория»

Американская организация D.A.R.E. обвинила популярный сериал «Эйфория» в пропаганде наркотиков. Об этом сообщает TMZ.

Активисты D.A.R.E. заявили, что телевизионная драма от HBO ошибочно прославляет и романтизирует употребление психоактивных веществ, а также насилие и другие виды деструктивного поведения среди подростков.

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«К сожалению, HBO, социальные сети, обозреватели телевизионных программ и платная реклама называют данный сериал "новаторским", вместо того чтобы признать потенциальные негативные последствия для детей школьного возраста, которые сегодня сталкиваются с беспрецедентными рисками и проблемами психического здоровья», — говорится в обращении.

D.A.R.E. — организация, целью которой является предотвращение употребления наркотиков, вовлечения в банды и агрессивного поведения среди несовершеннолетних.

Ранее звезда сериала «Эйфория» Зендея предупредила поклонников о возросшем уровне откровенности в новом сезоне, способном вывести некоторых зрителей из зоны комфорта при просмотре. Второй сезон расскажет о том, как после пребывания на лечении в реабилитационном центре героиня Зендеи снова начинает употреблять наркотики.

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Сергей Равин
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