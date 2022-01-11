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Звезда «Эйфории» предупредила об опасностях при просмотре второго сезона

Зендея: новый сезон «Эйфории» может шокировать эмоционально неподготовленного зрителя

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Звезда сериала «Эйфория» Зендея предупредила поклонников о возросшем уровне откровенности в новом сезоне, способном вывести некоторых зрителей из зоны комфорта при просмотре. Об этой опасности она заявила в своем Instagram.

Зендея напомнила поклонникам, что сериал предназначен для зрелой аудитории, так как в нем рассматриваются проблемы ментальных травм, употребления психотропных веществ, а также сексуальных домогательств. По мнению актрисы, новый сезон в большей мере, чем предыдущий, содержит эмоциональные и откровенные эпизоды, которые могут вызвать тревогу и беспокойство у неподготовленного зрителя.

Второй сезон расскажет о том, как после пребывания на лечении в реабилитационном центре героиня Зендеи снова начинает употреблять наркотики. В целях предостережения зрителя каждый эпизод нового сезона будет сопровожден дисклеймером о содержащихся в нем вышеупомянутых «некомфортных» темах.

Премьера второго сезона о трудных подростках состоялась на HBO 10 января.

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Евгений Шульгин
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