Звезда «Эйфории» предупредила об опасностях при просмотре второго сезона

Звезда сериала «Эйфория» Зендея предупредила поклонников о возросшем уровне откровенности в новом сезоне, способном вывести некоторых зрителей из зоны комфорта при просмотре. Об этой опасности она заявила в своем Instagram.

Зендея напомнила поклонникам, что сериал предназначен для зрелой аудитории, так как в нем рассматриваются проблемы ментальных травм, употребления психотропных веществ, а также сексуальных домогательств. По мнению актрисы, новый сезон в большей мере, чем предыдущий, содержит эмоциональные и откровенные эпизоды, которые могут вызвать тревогу и беспокойство у неподготовленного зрителя.

Второй сезон расскажет о том, как после пребывания на лечении в реабилитационном центре героиня Зендеи снова начинает употреблять наркотики. В целях предостережения зрителя каждый эпизод нового сезона будет сопровожден дисклеймером о содержащихся в нем вышеупомянутых «некомфортных» темах.

Премьера второго сезона о трудных подростках состоялась на HBO 10 января.