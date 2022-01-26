Россиян задержали при попытке незаконно проникнуть в Германию

Шестерых россиян задержали в Германии при попытке незаконно проникнуть в страну из Польши. Об этом сообщила пресс-служба полиции ФРГ, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о российской семье с несовершеннолетними детьми. Инцидент произошел во вторник, 25 января, на федеральной трассе № 15. Полицейские около 4:30 утра остановили две машины, следующие в ФРГ из Польши. В автомобилях находились 24-летний и 26-летний водители и шесть граждан России, из которых четверо дети в возрасте от одного до девяти лет.

Сотрудники немецкой правоохранительной службы утверждают, что россияне смогли предъявить только просроченные польские удостоверения о разрешении на жительство. Против 40-летнего гражданина России и 29-летней женщины, являющихся родителями детей, начали расследование, их подозревают в несанкционированном въезде.

«После завершения обработки и получения заявления о предоставлении убежища экстренные службы передали семью из шести человек в пункт первичного приема (мигрантов) земли Бранденбур», — говорится в сообщении.

Что касается водителей, которые перевозили российскую семью через границу, они оказались гражданами Украины. Молодые люди вернулись на территорию Польши, им запрещен въезд в Германию.