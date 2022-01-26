Россияне раскрыли отношение к заработавшей два миллиарда рублей за год блогерше

53 процента россиян негативно относятся к тому, что их дети смотрят контент, который публикуют видеоблогеры. Об этом стало известно по результатам опроса жителей страны, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом каждый третий россиянин (33 процента) относится к подобному увлечению своих детей положительно.

Также аналитики ВЦИОМ выяснили отношение опрошенных к семилетней Насте Радзинской, которая заработала за год два миллиарда рублей и вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. 11 процентов россиян сообщили, что испытали положительные эмоции от новости о блогерше, 10 процентов отметили, что она молодец, девять процентов рассказали, что порадовались за ребенка. Никаких эмоций Радзинская не вызвала у трети респондентов (30 процентов). При этом 15 процентов россиян заявили, что относятся к семилетней блогерше негативно.

В целом ВЦИОМ отмечает, что пятая часть жителей России (22 процента) одобряют то, что дети ведут блоги. В то же время 32 процента считают это плохой тенденцией, а 4 из 10 россиян относятся к этому нейтрально. При этом большинство россиян (76 процентов) вообще не слышали о видеоблогах или каналах, которые ведут дети. Несмотря на это, 37 процентов опрошенных склоняются к тому, что участие в подобной деятельности скорее вредит детям, еще 30 процентов отметили, что это приносит вред и пользу в равной степени.

Полезными детские видеоблоги называют лишь 11 процентов жителей страны. Из них значительная часть считает детский видеоблогинг формой познания и развития (так ответили 40 процентов) или способом развития коммуникативных навыков (19 процентов). Остальные видят в этом способ заработка (17 процентов), а также самовыражения (14 процентов).

Равные доли респондентов (по 38 процентов) заявили, что их дети смотрят видеоблоги каждый день и не смотрят их вообще. Хотя бы раз в неделю этим занимаются в 14 процентах семей, несколько раз в месяц — в 5 процентах.

О том, что Радзинская вошла в список самых высокооплачиваемых блогеров мира по версии Forves USA, стало известно в январе 2022 года. По данным издания, за 2021 год уроженка Краснодарского края заработала 28 миллионов долларов (около двух миллиардов 72 миллионов рублей). Блогерша заняла шестое место в рейтинге Forbes.