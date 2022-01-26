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В Ростехнадзоре назвали сроки начала добычи угля на «Листвяжной» после аварии

Ростехнадзор: добычу угля на «Листвяжной» после аварии могут восстановить летом 2022 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области добычу угля могут восстановить летом 2022 года. Такие сроки начала работы назвал заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин, его цитирует ТАСС.

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«Сегодня на шахте ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Шахта заказала проект. Проектный институт, надеюсь, приступил к разработке этого проекта по восстановлению шахты "Листвяжная"», — сказал Никитин.

Он добавил, что причинами аварии могла стать грубые нарушения правил безопасности, фальсификация работы системы контроля газа и отключение автоматической газовой защиты.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, еще 106 человек пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

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Анастасия Шейкина
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