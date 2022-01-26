Политолог рассказал о накалившемся мировоззренческом противостоянии России и США

В последнее время между Россией и США обострилось мировоззренческое, философское противостояние, следствием которого стал последний виток эскалации. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН и эксперт клуба «Валдай».

По словам политолога, с окончанием холодной войны и за последние 20-30 лет в мире произошли серьезные преобразования. США пошли одним путем, Европа — другим. Отдельно возникли своего рода «буферные зоны», вроде Восточной Европы, Прибалтики и Польши, которые хоть и движутся в схожем с остальной Европой направлении, но не на 100 процентов с ней солидарны. «Для российского руководства это хаос, и попытка в этом хаосе найти какой-то стержень как раз заключается в том, чтобы навесить на Соединенные Штаты как на основного противника некие обязательства — не принимать Украину в НАТО и так далее», — отметил Шариков.

На фоне накалившейся обстановки вокруг Украины 15 декабря Москву посетила замгоссекретаря США Карен Донфрид. В ходе переговоров российская сторона передала ей конкретные предложения по выработке гарантий для обеспечения безопасности России, которые вскоре обнародовала. Москва, в частности, потребовала от Вашингтона юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

В начале января Россия провела переговоры с США и НАТО по проектам соглашений. 26 января Вашингтоне и альянс предоставили письменные ответы на предложения Москвы.