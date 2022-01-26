Признавшую биткоин страну призвали отказаться от него

Международный валютный фонд (МВФ) призвал Сальвадор, который признал биткоин в качестве платежного средства, отказаться от него. Как сообщает Bloomberg, стране напомнили, что криптовалюта несет в себе большие риски для финансовой стабильности, и ее легальный статус остается главным препятствием для получения кредита от фонда.

В прошлом году Сальвадор просил у МВФ кредит на 1,3 миллиарда долларов, но переговоры по поводу его выделения зашли в тупик. В МВФ призвали власти страны «сузить сферу действия закона о биткоинах, лишив биткоин статуса законного платежного средства».

Летом 2021 года Сальвадор стал первой страной, разрешивший использование биткоина в качестве законного платежного средства. Страна начала покупать биткоин в прошлом году, когда он торговался около 50 тысяч долларов, и купила не менее 1801 монеты. Сейчас курс упал на 45 процентов по сравнению с пиковым значением в 68 тысяч долларов долларов в начале ноября. По подсчетам Bloomberg, на падении курса страна потеряла по крайней мере 20 миллионов долларов.

Как рассказывал президент страны Найиб Букеле, Сальвадор получает прибыль от биткоинов, потому что у него есть долларовый трастовый фонд, который пополняется как долларами, так и биткоинами. Поэтому, когда биткоин дорожает, правительство может снять появившийся избыток в долларах, оставив без изменений основную сумму траста. С осени Сальвадор начал майнить собственные биткоины на вулкане. Использование экологически чистой дешевой энергии из полностью возобновляемого источника может изменить представление о вреде добычи криптовалюты для окружающей среды.