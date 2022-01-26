Rambler и СберПраво выявили предпочтения россиян при выборе юриста

Медиахолдинг Rambler&Co и онлайн-сервис для получения юридической помощи СберПраво провели совместное исследование и узнали у россиян, как часто и по каким поводам они обращаются к специалистам за юридическими услугами.

Согласно исследованию, 27 процентов опрошенных хотя бы раз консультировались с юристами, 17 процентов пользуются их услугами 1-2 раза в год. Еще 13 процентов участников опроса сами оказались юристами, а 8 процентов регулярно нуждаются в правовых советах. Остальные пока не сталкивались с такими ситуациями, которые требуют сопровождения юриста.

Наиболее востребованной юридической услугой у респондентов является консультация (39 процентов). На втором месте (27 процентов) — защита в суде. Кроме того, 18 процентов обращаются за помощью в оформлении и подаче документов в нужные органы, 16 процентов — в сопровождении сделок.

Что касается проблем, по которым участники опроса обращаются к юристам, то 27 процентам респондентов нужна помощь с взысканием денежных средств, 23 процента консультируются по теме недвижимости, 19 процентов — по защите прав потребителей, 13 процентов — по наследству, каждый десятый — по семейным проблемам, 8 процентов в правовом поле интересуют автомобильные вопросы.

Большая часть опрошенных (44 процента) ищут юристов по рекомендациям друзей и знакомых. У четверти (25 процентов) уже есть свой специалист, 16 процентов не понимают, где найти профессионала. 7 процентов обращаются к отзывам в интернете, 4 процента — к онлайн-сервисам. Еще 2 процента ищут на маркетплейсах услуг и в социальных сетях.

Главными критериями по выбору специалиста респонденты назвали следующие: опыт (49 процентов), конкретная специализация (29 процентов), низкая цена (9 процентов), статус адвоката (5 процентов), высокая цена (4 процента), образование (3 процента), страницы в соцсетях (1 процент).

При этом большинство (81 процент) россиян считают, что необходимо самим уметь ориентироваться в законах. Из них 48 процентов регулярно читают книги и статьи по праву, а 33 процента хотят научиться разбираться в теме. Однако почти каждый пятый россиянин (19 процентов) думает, что это необязательно и готов делегировать это профессионалам.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 19 по 24 января 2022 года, охват составил более 800 000 пользователей, среди которых 69 процентов мужчин и 31 процент женщин в возрастных группах до 21 года (12 процентов), 22-34 (15 процентов), 35-44 (37 процентов), 45-54 (22 процента), 55+ (14 процентов).

