Вирусолог назвал сроки выхода на плато по коронавирусу и его продолжительность

Россия может выйти на плато по коронавирусу через две недели. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» назвал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

При этом длиться плато по COVID-19 может довольно долго, отметил специалист.

«Я надеюсь, что он [подъем заболеваемости] через пару недель должен остановиться. А плато может тянуться довольно долго. По крайней мере это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно», — заявил вирусолог.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что длительность волны заражений омикрон-штаммом в России составит порядка двух-трех месяцев.

По состоянию на 25 января за минувшие сутки госпитализировали 12 837 россиян с коронавирусом. Локдаун в России могут ввести только при условии, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня — меньше 15 процентов, считает депутат Госдумы Алексей Куринный.