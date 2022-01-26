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Вирусолог назвал сроки выхода на плато по коронавирусу и его продолжительность

Вирусолог Альтштейн: Россия может выйти на плато по COVID-19 через две недели

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россия может выйти на плато по коронавирусу через две недели. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» назвал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

При этом длиться плато по COVID-19 может довольно долго, отметил специалист.

«Я надеюсь, что он [подъем заболеваемости] через пару недель должен остановиться. А плато может тянуться довольно долго. По крайней мере это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно», — заявил вирусолог.

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Никита Абрамов
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