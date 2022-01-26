Роскомнадзор обновил реестр организаторов распространения информации (ОРИ), добавив в него ряд сервисов и организаций. В частности, участниками обновленного списка стали некоторые сервисы Яндекса: Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка и Яндекс.Микромобильность. Такие требования к сервисам и компаниям появились вместе с так называемым «законом Яровой».

Стоит отметить, что сервисы Яндекса лишь дополнили список, тогда как сам Яндекс, также Яндекс.Маркет, Авто.ру, Недвижимость, Дзен, Поиск, Коллекции, Кью, Услуги, Вертикали ранее уже вошли в реестр Федеральной службы по надзору.

Яндекс был внесен в реестр организаторов распространения информации 12 сентября 2014 года — как и некоторые другие интернет-компании, например, ВКонтакте и Mail.Ru. «Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — отметили в Яндексе.

Всего в реестр более 300 организаций. В том числе,

ЯПлакалъ (yaplakal.com), Пикабу (pikabu.ru), LiveJournal, Babyblog, Habr (habr.com), Дром (drom.ru), Тинькофф банк (указан сервис tmsg-p2p.tinkoff.ru), Сбербанк онлайн, Vimeo.com, ДубльГис (2gis.ru), Авито (avito.ru), Bla Bla Car (blablacar.ru), VK и другие сервисы.

Поправки к закону об информации вступили в силу 1 августа 2014 года. Согласно им, организаторы обязаны в течение шести месяцев хранить — на территории России — всю получаемую информацию о пользователях своих сервисов и совершенных ими действиях. Речь идет только о факте совершения того или иного действия — то есть организаторы должны хранить, например, всю информацию об отправке того или иного письма или загрузке того или иного файла, но не содержание этого письма или файла.