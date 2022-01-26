Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Роскомнадзор обновил реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор добавил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) ряд сервисов

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор обновил реестр организаторов распространения информации (ОРИ), добавив в него ряд сервисов и организаций. В частности, участниками обновленного списка стали некоторые сервисы Яндекса: Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка и Яндекс.Микромобильность. Такие требования к сервисам и компаниям появились вместе с так называемым «законом Яровой».

Стоит отметить, что сервисы Яндекса лишь дополнили список, тогда как сам Яндекс, также Яндекс.Маркет, Авто.ру, Недвижимость, Дзен, Поиск, Коллекции, Кью, Услуги, Вертикали ранее уже вошли в реестр Федеральной службы по надзору.

Яндекс был внесен в реестр организаторов распространения информации 12 сентября 2014 года — как и некоторые другие интернет-компании, например, ВКонтакте и Mail.Ru. «Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — отметили в Яндексе.

Всего в реестр более 300 организаций. В том числе,
ЯПлакалъ (yaplakal.com), Пикабу (pikabu.ru), LiveJournal, Babyblog, Habr (habr.com), Дром (drom.ru), Тинькофф банк (указан сервис tmsg-p2p.tinkoff.ru), Сбербанк онлайн, Vimeo.com, ДубльГис (2gis.ru), Авито (avito.ru), Bla Bla Car (blablacar.ru), VK и другие сервисы.

Поправки к закону об информации вступили в силу 1 августа 2014 года. Согласно им, организаторы обязаны в течение шести месяцев хранить — на территории России — всю получаемую информацию о пользователях своих сервисов и совершенных ими действиях. Речь идет только о факте совершения того или иного действия — то есть организаторы должны хранить, например, всю информацию об отправке того или иного письма или загрузке того или иного файла, но не содержание этого письма или файла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины
Посол России рассказал о выдвинутом США ультиматуме
«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов
Снявшего на камеру достопримечательность туриста посадили в тюрьму на восемь лет
Раскрыты сроки укомплектования подразделений территориальной обороны на Украине
Эд Ширан перестал пользоваться телефоном ради сохранения психики
Обнаружено защищающее от старения мозга соединение
Евгения Плющенко госпитализировали
Принца Гарри и Меган Маркл заставят поработать
Нефть рекордно подорожала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter