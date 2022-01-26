БКС признал акции «Роснефти» наиболее предпочтительными для инвестирования

Акции компании «Роснефть» являются наиболее предпочтительными для инвестирования на российском рынке. Это следует из отчета брокерской компании БКС по нефтяному рынку.

Специалисты БКС выделили среди главных факторов привлекательности акций «Роснефти» перспективы роста добычи — на 9 процентов в 2022 году. Аналитики компании назвали «Роснефть» «явным фаворитом» нефтяного рынка с перспективой увеличить добычу до 345 тысяч баррелей в сутки и выйти к еще большим показателям к середине нынешнего десятилетия.

«"Роснефть" остается нашим фаворитом среди российских нефтяных компаний в первую очередь потому, что рынок все больше ориентируется на то, какие страны и компании могут удовлетворить восстанавливающийся мировой спрос на нефть — на этом фоне мы ожидаем устойчивости от котировок акций "Роснефти". "Роснефть" долгое время опережала конкурентов по потенциалу роста добычи, но только в 2022 году этот потенциал станет реальностью», — говорится в отчете БКС. По мнению аналитиков компании, основной рост добычи будет обеспечен за счет реализации флагманского проекта «Восток Ойл», а также резкого роста добычи на проекте «Роспан».

Вторым важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики БКС признали дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат в размере не менее 50 процентов от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.

По итогам 2021 года чистая прибыль «Роснефти» может составить 14,2 миллиарда долларов, что предполагает суммарные дивиденды в размере 49 рублей за штуку, прогнозирует БКС. Этот показатель может стать максимальным за всю историю компании «Роснефть». При этом компания уже выплатила в 2021 году рекордные в своей истории промежуточные дивиденды в общем размере 191 миллиард рублей или 18,03 рубля за акцию.

Кроме того, БКС прогнозирует еще больший рост прибыли «Роснефти» в 2022 году, и соответственно, дивидендных выплат. По прогнозам аналитиков чистая прибыль компании в следующем году может составить 21,5 миллиарда долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

«Дивидендная доходность "Роснефти" за 2021 и 2022 год должна быть очень приличной — по нашим оценкам, на уровне 9 и 14 процентов, соответственно. Также мы полагаем, что консенсус-прогноз по прибыли в 2022 году вырастет», — отмечают аналитики БКС.

Рост финансовых показателей также найдет отражение на бирже. Аналитики БКС прогнозируют рост котировок акций «Роснефти» на 58 процентов от текущего уровня.

Проект «Восток Ойл» включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.

Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75 процентов меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Ресурсная база проекта составляет более 6 миллиардов тонн нефти или 44 миллиарда баррелей с уникально низким содержанием серы 0,01-0,04 процента. Ресурсная база сопоставима с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями США. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ и значительно сокращает объем выбросов парниковых газов в рамках проекта.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка 100 миллионов тонн. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях — на европейские и азиатские рынки.

Ранее к проекту присоединились крупные мировые компании: в конце 2020 года крупный международный трейдер Trafigura выкупил 10 процентов акций проекта, в ноябре 2021 года — консорциум во главе с Vitol приобрел 5 процентов в проекте.