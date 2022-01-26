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Посол рассказал об отношении Германии к санкциям против России

Посол РФ в Берлине Нечаев: ФРГ пока придерживается позиции запустить «Северный поток-2».
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что Германия пока придерживается позиции о необходимости запустить российский газопровод «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Посол отметил, что Россия никогда не давала ФРГ повод усомниться в том, что она является добросовестным поставщиком, и в настоящее время продолжает строго выполнять свои обязательства. «Если закруглить, можно сказать, что Германия пока придерживается линии на то, чтобы "Северный поток" был. Конечно, спекуляций на этот счет немало, и давление на ФРГ в этом отношении, полагаю, ослабевать не будет», — отметил Нечаев.

Говоря об отношении США и некоторых европейских стран к запуску проекта, посол заявил, что некоторые европейские страны оказывают давление на ФРГ по газопроводу.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что у Варшавы есть сомнения в том, что на Берлин можно положиться в ситуации с напряженностью между Россией и Украиной. Шинковский вель Сенк призвал германские власти отказаться от эксплуатации трубопровода «Северный поток-2» и одобрить поставки произведенных в ГДР вооружений из Эстонии на Украину.

Марина Совина
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