Арестант покончил с собой в СИЗО Магнитогорска

В СИЗО Магнитогорска арестант, предположительно, покончил с собой. Об этом в среду, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Челябинской области.

По данным агентства, после того как тело мужчины обнаружили в изоляторе, на место происшествия в срочном порядке прибыл медицинский сотрудник учреждения и провел реанимационные мероприятия, но спасти арестанта не удалось. В настоящий момент следственные органы проводят доследственную проверку.

Данных о причастности к случившемуся других арестантов или о наличии свидетелей пока нет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году выросло число жалоб заключенных на неправомерное применение к ним силы со стороны сотрудников колоний и следственных изоляторов (СИЗО). Количество жалоб на незаконное применение физической силы и специальных средств выросло по сравнению с 2020 годом на 25,2 процента.