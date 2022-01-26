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Диетолог назвала продукты для укрепления суставов

Диетолог Фус: одной из главных причин заболеваний суставов является неправильное питание

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Светлана Фус назвала продукты для укрепления суставов. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, одной из главных причин заболеваний суставов является неправильное питание. Она порекомендовала включить в свой рацион больше продуктов, богатых кальцием. Диетолог пояснила, что при его дефиците организм забирает минерал из костной ткани, что может привести к остеопорозу.

«Молочные продукты, как мы знаем с детства, — наиболее доступный источник кальция», — сказала она. При этом она призвала не злоупотреблять молочными продуктами. Она уточнила, что они должны занимать определенную долю в рационе.

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Для здоровья суставов также необходим витамин D, который пособствует нормальному росту костной ткани и отвечает за крепость зубов. Он содержится в печени трески, яичных желтках, сливочном масле.

Кроме того, необходим витамин С для синтеза коллагена, который напрямую влияет на состояние кожи, суставов и костей. Он содержится в цитрусовых, квашеной капусте, ягодах, а также в киви и в перце.

Врач порекомендовала употреблять продукты, богатые селеном и серой. По ее словам, селен участвует в процессах питания суставов. Он содержится в бразильском орехе, в рыбе, чесноке, яйцах, курице, индейке, говяжьей печени, а также в грибах, твороге и крупах. Серой богаты все виды мяса и рыбы, а также кисломолочные продукты, яйца, бобовые и крупы.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали шпинат продуктом, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей. Подобными свойствами обладает и зеленый чай, также предупреждающий возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.

Марина Совина
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