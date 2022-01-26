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Украинский дипломат увидел символизм в обещании Берлина поставить Киеву каски

Посол Украины Мельник: обещании Берлина поставить Киеву каски является «каплей в море»

Фото: @HenningOtteMdB

Посол Украины в Германии Андрей Мельник увидел «исключительно символический жест» в обещании Берлина поставить Киеву пять тысяч военных касок. Об этом он высказался в интервью dpa, передает ТАСС.

По его словам, подобная поддержка со стороны Берлина является для Киева «каплей в море» и не производит утешительного эффекта. «Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов», — добавил дипломат.

Ранее Берлин неоднократно отказывал Киеву в поставках летального оружия. Так, в январе об этом заявляли канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и представители Министерства обороны ФРГ. До этого, в декабре 2021 года, бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках вооружения.

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Георгий Нестеров
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