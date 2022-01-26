В Верховной Раде объявили об уходе на карантин

Верховная Рада уйдет со следующей недели на карантин. Об этом депутат украинского парламента от фракции партии «Голос» Ярослав Железняк объявил в своем Telegram-канале.

По его словам, на следующей пленарной неделе запланированы только открытие сессии и несколько голосований. После этого Верховная Рада уйдет на карантин, который продлится до 15 февраля.

В качестве причины подобного решения Железняк назвал большое число заболевших.

По последним данным, с начала пандемии на Украине COVID-19 заразились свыше 3,9 миллиона человек, скончались более 99 тысяч заболевших. За последние сутки по всей республике было выявлено более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом.