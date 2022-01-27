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Медведев объяснил зависимость Евросоюза от США из-за НАТО

Медведев заявил, что Европа не станет самостоятельной, пока связана узами с НАТО

Фото: Юлия Зырянова / ТАСС

Европейский союз не станет проводить независимую от США политику, пока связан узами с НАТО. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Медведев обратил внимание на то, что современная Европа существует там и тогда, где и когда существует Североатлантический альянс. Крупные страны могут что-то противопоставлять США и пытаться достичь самостоятельности, но, по словам Медведева, очень многие решения принимаются «за океаном», полагает он.

«Европейцы периодически говорят: "Вот, американцы не правы, мы должны быть более самостоятельными" и так далее. Особенно об этом говорят крупные страны, а страны поменьше тявкают немножко другое или в рот смотрят просто, как вассалы сюзерену. Так вот в любом случае до тех пор, пока страны Европы связаны Североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику», — объяснил ситуацию Медведев.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности уделил внимание анализу ситуации в мировой политики. В этой же беседе Медведев заявил, что России нужно налаживать отношения с Европой, так как у двух сторон нет неразрешимых противоречий, и это принесет выгоду всем.

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Варвара Кошечкина
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