Леонид Агутин стал лицом новой кампании Авито по цифровой безопасности

Певец и композитор, заслуженный артист России Леонид Агутин стал лицом новой кампании Авито, цель которой — обучение цифровой безопасности. В ролике артист рассказывает о том, как безопасно вести себя в интернете и позаботиться о безопасности своих близких.

Концепцию кампании разработало агентство SETTERS. В центре основного мини-фильма – сюжет о семье, в которой несколько поколений заботятся друг о друге в обычных бытовых ситуациях. На примерах этих ситуаций Леонид Агутин объясняет, как безопасно покупать и продавать онлайн, и призывает пользователей поделиться роликом с правилами цифровой грамотности с родными и близкими.

Ролик знакомит зрителя с 4 ключевыми правилами безопасного онлайн-шопинга: не передавать посторонним данные банковских карт (в том числе CVV/CVC-код банковской карты или коды из СМС-сообщений от банка); не переходить по ссылкам, которые присылают другие пользователи; оформлять доставку только на официальном сайте (платформе или приложении); обсуждать подробности сделки только во встроенном мессенджере сайта, а не по телефону или в сторонних мессенджерах.

«С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы, не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из Авито предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы», — говорит Леонид Агутин.

По словам Игоря Макарова, коммерческого директора Авито, «здОрово, что Леонид поддержал идею снять дружеский мини-фильм, которым хочется поделиться с родными и близкими». «И сделать это получилось на понятном и доступном языке для каждого. Лицом нашей кампании по безопасности стал человек, одинаково близкий и любимый многими нашими пользователям. Надеемся, что эти простые видео-инструкции помогут пользователям любой онлайн-платформы и любого сервиса в целом чувствовать себя более уверенно в интернете», — отметил Игорь Макаров.

«Нам действительно важно, чтобы пользователи ощущали себя комфортно и защищено при взаимодействии с Авито. Регулярно мы собираемся с командой, чтобы изучить, насколько повлияли наши коммуникации на уровень цифровых знаний пользователей Авито, — говорит Арина Гиршович, руководитель направления бренда компании «Авито». — Такие кампании позволяют нам максимально быстро рассказать любой аудитории — от подростков до более старшего поколения, как себя вести, чтобы уверенно совершать покупки и обращаться за услугами в интернете. Мы обязательно продолжим рассказывать о безопасных сделках в сети и в будущих коммуникациях Авито».

Ролик с участием Леонида Агутина доступен на YouTube и в социальных сетях, также он будет распространяться в популярных сообществах в мессенджерах.

