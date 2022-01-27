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В посольстве прокомментировали избиение россиянина в Египте

Посольство РФ в Египте: у блогера Котова в Каире произошел конфликт с местными жителями
Арсений Котов

Арсений Котов. Фото: @northern.friend

Посольство России в Египте прокомментировало избиение и задержание популярного российского блогера Арсения Котова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе дипмиссии.

По имеющейся информации, вечером 26 января путешественник был на прогулке в районе Каира Маншият Нассер, также известном как «Город мусорщиков». Турист вел фото и видеосъемку, чем спровоцировал агрессию местных жителей.

«На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями», — пояснили в посольстве.

В результате Котова задержали и доставили в отделение полиции. В настоящий момент посольство находится в контакте с блогером и занимается прояснением ситуации. «Тесно взаимодействуем с властями Египта. Делаем все необходимое для скорейшего освобождения нашего гражданина», — добавили в дипмиссии.

Ранее в январе популярный российский блогер и фотограф Арсений Котов сообщил в своем Instagram-аккаунте о нападении на него местных жителей. По его словам, незнакомец схватил его за фотоаппарат и начал кричать, размахивая кулаками. Нападавший ударил путешественника по лицу и попытался разбить камеру.

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Валентина ШварцманМария Гейн
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